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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، وليد عبدالوهاب، إغلاق ستاد القاهرة الدولي، بعد تأجيل قرار إغلاقه مرتين، بسبب المباريات المهمة التي تلعب على أرضيته.

إغلاق ستاد القاهرة بعد تأجيل مرتين لهذا السبب.. "التفاصيل الكاملة"

إغلاق ستاد القاهرة بعد تأجيل مرتين لهذا السبب.. "التفاصيل الكاملة"

أعلن وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن زراعة البذرة الشتوية على أرضية الملعب تتطلب توقيتًا محددًا.

وأوضح أن الوقت المناسب للبدء في الزراعة هو من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر، ومع ذلك، تم تأجيل زراعة البذرة الشتوية من أجل مصلحة النادي الأهلي ومشاركته في الدوري الإفريقي.

وقال عبد الوهاب في تصريحاته لبرنامج "بوكس تو بوكس": “أن تأخير زراعة البذرة كان بسبب تزامنها مع مباراة المنتخب المصري ضد جيبوتي، وبالتالي، تقرر إغلاق الملعب ابتداءً من 16 نوفمبر وحتى الرابع أو الخامس من ديسمبر القادم”.

وأشار عبدالوهاب إلى أنهم تواصلوا مع خبراء من خارج مصر لتحديد الموعد المناسب لزراعة البذرة الشتوية، وسيتم إغلاق الملعب خلال هذه الفترة فقط، بينما سيتم استضافة العديد من البطولات والمباريات على مدار العام.

موقف النادي الأهلي والزمالك من غلق ستاد القاهرة

وأكدت هيئة ستاد القاهرة، أن النادي الأهلي تم إبلاغه منذ أكثر من أسبوع بموعد إغلاق الملعب، وتم إبلاغ الزمالك والأندية الأخرى التي ستلعب في استاد القاهرة الدولي.

وكشف عبدالوهاب، أن النادي الأهلي حاول تأجيل أعمال الصيانة، وتم اختيار موعد الصيانة وزراعة البذرة الشتوية، وكان من الصعب تأجيله بعد العودة للخبراء وهيئة الأرصاد.

وأشار إلى أن هناك اجتماعًا أمنيًا سيعقد اليوم الإثنين، لتحديد سعة الملعب وترتيبات المباراة بين مصر وجيبوتي، وسيتم مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالمباراة خلال هذا الاجتماع.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

إغلاق ستاد القاهرة بعد تأجيل مرتين لهذا السبب.. "التفاصيل الكاملة"

يبدأ المنتخب الوطني الأول، مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بمواجهة جيبوتي، الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر، وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.