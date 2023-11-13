نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال: بهذه الطريقة أعادت بريق سامسون إكينولا وناصر منسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ظهور الثنائي سامسون إكينولا وناصر منسي مهاجما الفريق بمستوي مميز خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة بكأس مصر.

تصريحات معتمد جمال

وقال معتمد جمال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "لم يكن لدي بدائل كثيرة أمام بيراميدز. تحدثت مع ناصر منسي وسامسون إكينولا أنني آراهم ساعتين فقط في اليوم فلو لم يعملوا بجدية بقية اليوم فلم يكونوا متواجدين في حساباتي الفنية".

وأكمل المدير الفني لفريق الزمالك: "ناصر منسي من أبناء المنتخب الأولمبي وأعرف جيدًا شخصيته وكيفية التعامل معه، لكن سامسون إكينولا كانت أول مرة أتعامل معه واللاعب الإفريقي حينما يصدق مدربه يعمل بجدية".

واستطرد: "أوصلت لسامسون إكينولا بأنني أريد وضعه في الصورة وعليه أن يعمل لمساعدتي كمدير فني، وأعمل بناء على الثقة بيني وبين اللاعبين".

وأتم معتمد جمال تصريحاته بالقول: "سأعمل خلال الفترة المقبلة على رفع المعدل البدني للاعبي الفريق والتركيز على بداية بطولة كأس الكونفدرالية لتسهيل الأمور على الفريق في قادم المباريات".