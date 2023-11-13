نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نوفر لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية موعد مباراة توتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، حيث تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير في كل مكان.

موعد مباراة توتنهام القادمة

وسيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام بنظيره فريق أستون فيلا مساء الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق أحداث مباراة توتنهام وأستون فيلا عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وأستون فيلا

وستبث أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports.