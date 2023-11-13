نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز يحصل على توقيع نجم الزمالك ومفاوضات جديدة لضم "المشاغب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة نادي بيراميدز، من الحصول على خدمات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل فتح باب القيد الشتوي، خلال فترة الانتقالات المقبلة بشهر يناير.

وكانت إدارة نادي الزمالك مؤخرا، قد قررت عرض ثلاثي الفريق الأول، أحمد فتوح وعمرو السيسي، ومحمد صبحي، للبيع خلال انتقالات يناير القادمة، بسبب أزمتهم الأخيرة.

- بيراميدز يفاوض نجم الزمالك

وصرحت ملك موسى الناقدة الرياضية:" أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح في طريقه للرحيل إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

واشارت موسى خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "صبحي شبه أتم اتفاقه مع بيراميدز، للانضمام إلى صفوفه".

وأختتمت ملك موسى: "بيراميدز رغم نفيه التفاوض مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق في وقت سابق، ولكن عاد بقوة في الوقت الحالي، للتفاوض مع اللاعب مرة أخرى لمحاولة ضمه".