نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في كل مكان حيث من المنتظر أن يخوض الفريق الأحمر مباراته الثالثة عشر في البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

وسيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بنظيره فريق إيفرتون مساء الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستقام أحداث المباراة عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

وستنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.