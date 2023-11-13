نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جنسيته ألماني".. الزمالك يقترب من إنهاء التعاقد مع هذا المدرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في الفترة الحالية، العديد من السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب، تمهيدا للاستقرار على اسم معين للدخول في مفاوضات التعاقد معه في الموسم الحالي.

وكانت إدارة القلعة البيضاء، قد قررت مؤخرا إقالة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد تدهور نتائج الفريق، وتعيين معتمد جمال مدرب مؤقت في الفترة الحالية.



- فرانك فودا يقترب من تدريب الزمالك

وصرح محمد مراد الناقد الرياضي:" أن نادي الزمالك يتابع أكثر من سيرة ذاتية لبعض المدربين من ألمانيا وسويسرا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة".

وأشار مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ا المدرب لألماني فرانكو فودا، المدير الفني للمنتخب النمساوي السابق، قام بعمل محادثات عبر زوم مع إدارة الزمالك وهو الأقرب حتى الآن، ولكن الأزمة المالية تعطل الأمور".

وأختتم محمد مراد: "أحمد فتوح لم يقوم بتقديم أي اعتذار حتى الآن في أزمته، ولكنه سوف يفعل ذلك بعد تدخل بعض رجال الأعمال وسيتم مد مستحقاته ومطالبه أيضًا، من أجل تجديد عقده وسيكون هو الأقرب رغم عرضه للبيع".