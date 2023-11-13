نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، حيث تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة في كل مكان.

ونجح ليفربول في تحقيق فوز مستحق أمام نظيره فريق برينتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مساء السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام أحداث المباراة التي ستجمع بينهما عند تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وستنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع عبر قناة bein sports 1.