نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفضل لا يُنسب لي.. هكذا علق معتمد جمال على تخطي بيراميدز بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تأهل الفارس الأبيض لنهائي كأس مصر وتخطي عقبة بيراميدز من نصف النهائي.

تصريحات معتمد جمال

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي كأس مصر لمواجهة النادي الأهلي بفضل الفوز على بيراميدز 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3.

من جانبه قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الرسمية: "لا أريد أن أُنسب الفضل في فوز الزمالك على بيراميدز لشخصي ولكن الجميع عمل واجتهد داخل الفريق، من لاعبين وعمال وكذلك مجلس الإدراة المحترم الذي أخذ قرارات هامة خلال الفترة الماضية".

وتابع مدرب الزمالك: "أريد أن أشكر جمهور الزمالك الذي دعم الفريق من أول ثانية لآخر ثانية في المباراة ولم يقلقوا من فكرة نتائج الفريق الأخيرة ببطولة الدوري".

واستطرد جمال: "كان لدينا مشكلات كبيرة جدا داخل الفريق كان لا يجوز ذكرها، والأثر السلبي لها كان سيصب بنتائج عكسية في مصلحة الفريق".

وأتم معتمد جمال تصريحاته بالقول: "حاولنا أن نعمل على حل جميع المشكلات بالفريق، والعمل على المتاح أمامنا من لاعبين وكذلك خلق دوافع جديدة".