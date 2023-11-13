نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف زاهر: 3 لاعبين أجانب في الزمالك قريبًا.. ومصير فتوح ومحمد حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل توقيع ثلاث لاعبين سوبر للزمالك من أجل الإستفادة من خدماتهم، ومصير محمد حمدي وفتوح خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه" ملعب أون" خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت: "هناك 3 لاعبين سوبر أجانب مهمين جدًا مضوا مع الزمالك".

وأضاف: " موعد إنضمامهم للزمالك من أجل الإستفادة من خدماتهم في يناير المقبل".

وتطرق بحديثه على إمكانية إنضمام فتوح لبيراميدز: "محمد حمدي جدد مع بيراميدز والموضوع منتهي تجاه هذا الأمر، ما يجب أن نفكر به هل فتوح سينضم للأهلي أم لا؟ فقط لا غير".

وكان قد ارتبط اسم فتوح بالأهلي وبيراميدز حول إمكانية وجوده في إحدى الناديين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار الزمالك بعرض اللاعب للبيع بسبب خروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد دون إذن.