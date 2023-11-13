نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من سيف زاهر بعد تتويج صن داونز بالدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي سيف زاهر، على فوز صن داونز والوداد في المباراة التي جمعت بينهم يوم الاحد الموافق 12 من نوفمبر، والتي انتهت بفوز الجنوب أفريقي بالبطولة الجديدة (الدوري الأفريقي).



قال الإعلامي :"أُسدل الستار على البطولة الأفريقية الجديدة، تجربة جيدة، صن داونز البطل هارد لك للوداد ومبروك لفريق صن داونز، مباراة جيدة، نتمنى النسخة القادمة تكون مصرية".



وتابع: " كانت مباراة جيدة من قِبل الفريقين، ولكن غاب الأهلي غاب كثيرًا من المشاهدات، اليوم كان هناك روح رياضية من جانب الفريقين".

وتوج فريق صن داونز الجنوب أفريقي بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 2-صفر، اليوم الأحد، في إياب نهائي البطولة القارية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوداد 2-1 في الدار البيضاء، واقتنص صن داونز الفوز بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.