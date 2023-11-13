نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوفا من مفاوضات الأهلي.. بيراميدز يفتح خزائنه أمام نجمه لتجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تضع لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، بعد طلب من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، العديد من الأهداف المطلوبة بقوة، للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وأوصى كولر، بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مخضرم، ليكون بديلا للتونسي على معلول، في ظل تكرر إصابته بسبب مشاركته المستمرة بالعديد من المباريات.



- بيراميدز يغري محمد حمدي لمنعه من الرحيل

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":"أن مجلس إدارة نادي بيراميدز، قرر فتح مفاوضات عاجلة مع محمد حمدي ظهير أيسر الفريق، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد تألقه ووصول العديد من العروض لضمه".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيراميدز يتبع طريق عرض الكثير من المغريات على حمدي بعرض مادي قوي من أجل الموافقة على الاستمرار والتجديد، في ظل رغبة الأهلي في التعاقد معه بالمرحلة المقبلة".

وتخطط إدارة القلعة الحمراء، في توفير بدائل عديدة أمام المدرب السويسري في الفترة القادمة، في بعض المراكز التي تمسك بتدعيمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.