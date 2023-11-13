نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز لثنائي ليفربول بعد الفوز على برينتفورد في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب ثنائي ليفربول محمد صلاح، وداروين نونيز، أرقامهم الإيجابية، وذلك بعد الفوز على حساب برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وتلاقى الفريقين ضمن منافسات الجولة الثاني عشر من عمر الدوري الانجليزي، ليتفوق بثلاثية نظيفة.

صلاح الأكثر صناعة للفرص في الدوري الانجليزي

وتشارك ثنائي ليفربول الرقم المميز، كونهم أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري الانجليزي برصيد 19 فرصة.

وصنع كلا منهم للاخر عدد 5 مرات خلال منافسات الدوري الممتاز.

صلاح كان صاحب صناعة 13 فرصة وتمريرة وحيدة حاسمة، بينما أتى نوتيز بست فرص وأربع تمريرات حاسمة.