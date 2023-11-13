نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في موقف إنساني.. لاعب الزمالك يقدم الدعم للطفل الفلسطيني محارب السرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قام الإعلامي أحمد فايق، بعرض رسالة الدعم من لاعب الزمالك أحمد مصطفى "زيزو"، الذي قدمها للطفل الفلسطيني فراس، محارب السرطان الذين تم نقله للعلاج في المستشفيات المصرية.



وقدم لاعب الزمالك رسالة دعم للطفل من خلال الحلقة الخاصة من برنامج "مصر تستطيع" المُذاع عبر فضائية "dmc".



وأعرب "زيزو"، عن سعادته للطفل وقدم رسالته لـ "فراس"، الذي يشجع نادي الزمالك، ويحب لاعبيه قائلًا: "ألف سلامة عليك يا بطل، شد حيلك، وإن شاء الله تبقى كويس قريب جدًا إن شاء الله، ربنا يرحم أهلك يا رب ويصبرك ويرحم كل شهداء غزة بإذن الله".

وأكمل لاعب الزمالك حديثه: "انت هنا في مصر كلنا معاك، وأنا أول واحد، ولو احتاجت أي حاجة أنا هكون موجود بإذن الله، ألف سلامة عليك مرة تانية، وإن شاء الله أشوفك قريب بإذن الله وأجيلك أطمن عليك علشان أنا بحبك زي ما انت بتحبني بالظبط".