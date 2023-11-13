نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كفاية تجارب".. الزمالك يضع شرطا مثيرا في تعاقده المنتظر مع خليفة أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعمل إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، على حسم ملف المدير الفني الأجنبي القادم، بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عقب مباراة الفريق الأخيرة بالدوري المصري.

وكلفت مجلس إدارة الفارس الأبيض مؤخرا، معتمد جمال، لتولي مسئوليه قيادة الفريق، لحين حسم الملف نهائيا في الفترة القادمة.

- الزمالك يفتح ملفات المدرب الأجنبي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بدأ في البحث عن مدرب أجنبي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بالفترة المقبلة".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك وضع شرط أن يكون المدرب الجديد، محقق سجل نتائج ناجحة في آخر موسم تدريبي له، واستبعاد الأسماء المحلية".

على جانب آخر، حقق معتمد جمال، نتيجة مبهرة في ظهوره الأول مع القلعة البيضاء، بعد أن نجح في إقصاء العنيد بيراميدز، من نصف نهائي بطولة كأس مصر، بركلات الجزاء الترجيحية.