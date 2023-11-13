نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوهرة الأهلي يفكر في الرحيل خلال انتقالات يناير بسبب كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحاول السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، إنجاح خطة التدوير التي يخطط لها منذ الموسم الماضي، للحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين داخل قائمة الفريق، في ظل مشاركته في العديد من البطولات المحلية والقارية.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في تحقيق الفوز بالمباراة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز 2023\2024، بعد تعادله إيجابيا أمام نظيره الجونة بهدف لكل فريق.

- كريستو يثير أول أزماته داخل الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":"أن محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه استياء شديد من خروجه من حسابات الفريق، وقلة ظهوره".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار:" كريستو في الفترة الأخيرة، يشعر بحالة غاضب وضيق بسبب ندرة مشاركاته في المباريات، ما جعل لديه حالة من التراخي في التدريبات الجماعية، وقد يفضل الرحيل على سبيل الإعارة في يناير المقبل".

على جانب آخر، يفكر المدرب السويسري في إعطاء الفرص لبعض الاعبين خلال المباريات المقبلة، للوقوف على مستوى اللاعبين وتحديد الراحلين في انتقالات يناير القادمة.