نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "استمارة ستة".. كولر يحدد أول الراحلين عن الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، بعد ظهوره بمستوى فني هزيل في مشاركاته الأخيرة.

ويبحث المارد الأحمر في يناير المقبل، عن بعض التدعيمات والتي يأتي في مقدمتها، مركز رأس الحربة، في ظل عدم تألق الصفقة الأخيرة، والخاصة بالفرنسي أنتوني موديست.



- كولر يصدم صلاح محسن

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن توجد حالة من الضيق لدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، يشعر بحالة ضيق من صلاح محسن مهاجم الفريق، مؤخرًا".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر قام يالجلوس خلال الفترة الماضية العديد المرات مع محسن، لتحسين بعض الفنيات والمهام والتعليمات، ما جعله يقيم اللاعب بأن لديه قلة استيعاب، وبالتالي قرر إبعاده عن الحسابات".