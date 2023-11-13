نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صداع في رأس الأبيض".. أوسوريو يثير أزمة جديدة داخل الزمالك رغم رحيله عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مصير الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفارس الأبيض، بعد قرار رحيله في الفترة الماضية، ليطالب المدرب بالحصول على الشرط الجزائي المتفق عليه في تعاقده مع القلعة البيضاء.

- اوسوريو يطالب الزمالك بمستحقاته

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يغادر البلاد كما كان مقررا، وأجل سفره لحين الحصول على مستحقاته".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أوسوريو عقد اجتماع أخير مع عمرو أدهم عضو مجلس إدارة النادي، وتم الاتفاق على موعد حصوله على باقي مستحقاته خلال أيام قليلة، وبالتالي قرر الانتظار".

ورحل المدرب الكولومبي كارلوس أوسوريو عن صفوف الفارس الأبيض، عقب هزيمته أمام فريق زيد اف سي، بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز، وتعيين معتمد جمال، مديرا فنيا مؤقتا، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.