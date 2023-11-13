نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة جديدة تضرب الزمالك وتهدد الأبيض في انتقالات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخطط مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الحالية برئاسة حسين لبيب، حل العديد من الأزمات التي تواجه الفريق، وكانت أهم أسباب تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

- تفاصيل أزمة حل قيد الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن توجد في الفترة الحالية عقبة كبيرة أمام نادي الزمالك، في حل مشكلة رفع إيقاف القيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الظروف المادية الصعبة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " حسابات الزمالك لا توجد بها أي أموال، رغم من رفع الحجز من الأرصدة، وبالتالي سيكون صعب على المجلس حل الأزمة بكل الطرق".

وأردف أمير هشام: "الخطوة الأولى التي يخطط لها المجلس الجديد في الوقت الحالي، هي صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال أسبوعين بالإضافة إلى حل أزمة القيد".

واختتم: "عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، قام بالاتصال بمسؤولو فريق سبورتنج لشبونة، المهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق وغيرهم من اللاعبين أصحاب المستحقات لدى النادي، من أجل تسوية الأمور وتقسيط الغرامات الموقعة على النادي".