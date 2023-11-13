نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سيراليون يكشف استعداداته لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أكد أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون، أن محمد صلاح ومحمد الشناوي هما الأخطر بين صفوف المنتخب الوطني
وقال مدرب منتخب سيراليون في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": أستعد للتصفيات منذ شهر وأعرف الكرة المصرية وأتابعها بشكل جيد واعرف العديد من اللاعبين الذين يلعبون بالمنتخب.
وواصل: سنخوض المباراة في ليبريا بسبب شروط الكاف والتي لم تنطبق علينا، اللعب خارج ملعبنا لن يدعمنا أمام مصر.
وأكمل:الكل في المجموعة لديه الفرص في التأهل ومتفائل بفرص سيراليون، أستعدينا جيدا ومتفائل بحظوظنا.