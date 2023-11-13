الرياضة

مدرب سيراليون يكشف استعداداته لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون، أن محمد صلاح ومحمد الشناوي هما الأخطر بين صفوف المنتخب الوطني

وقال مدرب منتخب سيراليون في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": أستعد للتصفيات منذ شهر وأعرف الكرة المصرية وأتابعها بشكل جيد واعرف العديد من اللاعبين الذين يلعبون بالمنتخب.

وواصل: سنخوض المباراة في ليبريا بسبب شروط الكاف والتي  لم تنطبق علينا، اللعب خارج ملعبنا لن يدعمنا أمام مصر.

وأكمل:الكل في المجموعة لديه الفرص في التأهل ومتفائل بفرص سيراليون، أستعدينا جيدا ومتفائل بحظوظنا.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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