نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سيراليون يكشف استعداداته لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون، أن محمد صلاح ومحمد الشناوي هما الأخطر بين صفوف المنتخب الوطني

وقال مدرب منتخب سيراليون في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": أستعد للتصفيات منذ شهر وأعرف الكرة المصرية وأتابعها بشكل جيد واعرف العديد من اللاعبين الذين يلعبون بالمنتخب.

وواصل: سنخوض المباراة في ليبريا بسبب شروط الكاف والتي لم تنطبق علينا، اللعب خارج ملعبنا لن يدعمنا أمام مصر.

وأكمل:الكل في المجموعة لديه الفرص في التأهل ومتفائل بفرص سيراليون، أستعدينا جيدا ومتفائل بحظوظنا.