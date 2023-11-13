نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: محمد شريف أفضل من موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علَقَ أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، على تعادل الفريق مساء أمس الأول "السبت" مع الجونة بهدف لكل منهما على ملعب خالد بشارة بالبحر الأحمر في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز 2023 – 2024.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج "البريمو": السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يتحمل مسؤولية تعادل الفريق أمام الجونة، نظرًا لإجراء العديد من التعديلات في تشكيلة الفريق والدفع بكريم نيدفيد بعد فترة طويلة من الغياب نظرًا للإصابة، وكذلك الدفع بـ "خالد عبد الفتاح" في مركز الظهير الأيسر وهو أمر غير مفهوم بالمرة.

وتابع: صلاح محسن يمثل لغز كبير بالنسبة لي وغير مفهوم، فهو يتألق خارج النادي الأهلي فقط كما حدث خلال تجربته الموسم الماضي مع فريق سيراميكا كليوباترا، وحينما يعود للقلعة الحمراء لا يقدم الآداء المنتظر.

وأضاف: الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي لم يقدم المنتظر حتى الآن رغم الهدف الذي سجله أمام الجونة، وكنت أتمنى استمرار محمد شريف وعدم إعارته لفريق الخليج السعودي فهو أفضل من موديست، وكذلك التفريط في شادي حسين الذي رحل إلى صفوف زد.