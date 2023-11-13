نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يهاجم موديست ويطالب بإعطاء فرصة لبديل معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علَقَ حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، على آداء الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأحمر خلال مباراة الجونة، يوم السبت الماضي، والتي كانت مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب خالد بشارة.

وقال حسن مصطفى في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": آداء الفرنسي أنتوني موديست مع النادي الأهلي لا يرتقي لارتداءه القميص الأحمر، ولم يقدم المنتظر حتى الآن رغم تسجيله هدفين أمام إنبي بكأس مصر، وأمام الجونة أمس في الدوري الممتاز.

وواصل: موديست بعيد تمامًا وغير جاهز بدنيًا، ولا أعلم من صاحب فكرة التعاقد معه، خاصًة أن مدة تعاقده موسم وحيد فقط.

وأضاف: الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع ظهير أيسر في الفترة المقبلة، في ظل وجود كريم الدبيس، فهو لاعب مميز للغاية وأفضل بديل للدولي التونسي علي معلول.

وأكمل: أتمنى حصول الدبيس على الفرصة في المباريات المقبلة، وعدم إشراك خالد عبد الفتاح في هذا المركز، وعودته للجبهة اليمنى أو قلب الدفاع كما كان في الموسم الماضي قبل الإصابة.