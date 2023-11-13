نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنافسة مشتعلة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد بداية التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبحت المنافسة مشتعلة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوز ليفربول أمام برينتفورد وتعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

وحقق ليفربول فوزًا كبيرًا ومهمًا مساء أمس الأحد أمام نظيره برينتفورد بثلاثية نظيفة، فيما تعادل مانشستر سيتي إيجابيًا مع نظيره تشيلسي بأربعة أهداف لكل منهما.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، فيما يأتي آرسنال في المركز الثالث بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد بداية التوقف الدولي

1- مانشستر سيتي: 20 نقطة.

2- ليفربول: 27 نقطة.

3- آرسنال: 27 نقطة.

4- توتنهام: 26 نقطة.

5- أستون فيلا: 25 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 21 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد: 20 نقطة.

8- برايتون: 19 نقطة.

9- وست هام: 17 نقطة.

10- تشيلسي: 16 نقطة.

11- برينتفورد: 16 نقطة.

12- وولفرهامبتون: 15 نقطة.

13- كريستال بالاس: 15 نقطة.

14- إيفرتون: 14 نقطة.

15- نوتنجهام فورست: 13 نقطة.

16- فولهام: 12 نقطة.

17- بورنموث: 9 نقاط.

18- لوتون تاون: 6 نقاط.

19- شيفيلد يونايتد: 5 نقاط.

20- بيرنلي: 4 نقاط.