نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوفا من الجماهير.. نجم المصري يرفض السفر إلى بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاجأة داخل معسكر النادي المصري البورسعيدي بشأن مهاجم الفريق مروان حمدي على هامش أزمته تجاه جماهير الفريق.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية" TeN": يرفض مروان حمدي لاعب النادي المصري السفر مع الفريق إلى بورسعيد بعد غد الثلاثاء لخوض المران هناك ".

وأضاف: مروان حمدي فرض على الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، ومجلس الإدارة عدم السفر إلى بورسعيد، خوفًا من غضب الجماهير بعدما بدر منه خلال مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بنتيجة 3-2.

وتابع: يفضل مروان حمدي لاعب المصري البقاء في القاهرة حتى عودة الفريق من بورسعيد والانتظام في المران الذي سيخوضه الأخضر على ستاد الكلية الحربية عقب عودة بعثة المصري إلى القاهرة.