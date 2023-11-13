نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفاجآت مستمرة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد بداية التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مازالت المفاجآت مستمرة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث لايوجد على صدارة الترتيب بعد مرور 13 جولة، أبرز فريقين من حيث القاعدة الجماهيرية على مستوى العالم وهما ريال مدريد وبرشلونة.

بل يأتي في مقدمة الترتيب فريق جيرونا الذي يمتلك 34 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في لقاء وخسارة آخر.

فيما يأتي ريال مدريد في وصافة الترتيب برصيد 32 نقطة، بعد الفوز في عشرة لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة لقاء وحيد.

ويتواجد غريمه التقليدي برشلونة في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد بداية التوقف الدولي

1- جيرونا: 34 نقطة.

2- ريال مدريد: 32 نقطة.

3- برشلونة: 30 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 28 نقطة.

5- أتلتيكو بيلباو: 24 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 22 نقطة.

7- ريال بيتيس: 21 نقطة.

8- لاس بالماس: 18 نقطة.

9- فالنسيا: 18 نقطة.

10- رايو فاليكانو: 18 نقطة.

11- خيتافي: 16 نقطة.

12- أوساسونا: 14 نقطة.

13- إشبيلية: 12 نقطة.

14- فياريال: 12 نقطة.

15- ألافيس: 12 نقطة.

16- قادش: 10 نقاط.

17- مايوركا: 9 نقاط.

18- سيلتا فيجو: 7 نقاط.

19- غرناطة: 7 نقاط.

20- ألمريا: 3 نقاط.