نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في القسم الثالث.. مواهب تحكيمية على الطريق في الرباط والأنوار أمام فايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمتلئ مباريات القسم الثالث، بالإثارة والقوة في نتائجها، ومواهب شابة تحاول الكفاح والعمل من أجل الوصول لدوري الأضواء والشهرة مستقبلا.

مباراة الرباط والأنوار أمام فايد، والتي جاءت ضمن المجموعة السابعة، " منطقة بورسعيد "، كانت واحدة من المباريات المثيرة حتى الرمق الاخير، ومن جانب اخر كانت شاهدة على موهبة كبيرة من طاقم التحكيم بقيادة أحمد فتحي من منطقة الجيزة.

طاقم حكام المباراة



وقاد المباراة طاقم مكون من أحمد فتحي، ويعاونه كلا من محمود الجوهري مساعد أول، محمد سمير جودة مساعد ثان.

المباراة كانت في حضور أساطير حكام بور سعيد، محمد سلامة " ميدو "، محمد إبراهيم الدسوقي " كابو"، إضافة لمراقب المباراة تامر سمير الحكم السابق من منطقة الإسماعيلية.

ولاقى الطاقم بالكامل إشادة كبيرة سواء حكم الساحة وسط أدائه القوي وسط الجماهير، أما المساعد الثاني فتلقى الإشادة حول تركيزه وتحركاته في الملعب، إضافة لتعاونه مع الحكم.

وفي المجمل كانت أبرز الإشادات بأنهم استطاعوا الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، إضافة إلى أداء ممتاز وسط ضغوط جماهيرية

وانتهت المباراة رغم الإثارة بالتعادل السلبي.

ويشهد القسم الثالث ظهور عناصر تحكيمية واعدة قدمت الأداء المرجو منها، لتستكمل المسيرة في الممتاز.