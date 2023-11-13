نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد بداية التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد بداية التوقف الدولي الذي ينطلق اليوم الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري وينتهي 21 من نفس الشهر.

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر.

ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بعد الفوز في تسعة لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة لقاء وحيد.

ويتواجد إي سي ميلان في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في سبعة لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة ثلاثة لقاءات.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد بداية التوقف الدولي

1- إنتر ميلان: 31 نقطة.

2- يوفنتوس: 29 نقطة.

3- ميلان: 23 نقطة.

4- نابولي: 21 نقطة.

5- أتالانتا: 20 نقطة.

6- فيورنتينا: 20 نقطة.

7- روما: 18 نقطة.

8- بولونيا: 18 نقطة.

9- مونزا: 17 نقطة.

10- لاتسيو: 17 نقطة.

11- تورينو: 16 نقطة.

12- فروزينوني: 15 نقطة.

13- جنوي: 14 نقطة.

14- ليتشي: 14 نقطة.

15- ساسولو: 12 نقطة.

16- أودينيزي: 11 نقطة.

17- إمبولي: 10 نقاط.

18- كالياري: 9 نقاط.

19- هيلاس فيرونا: 8 نقاط.

20- ساليرنيتانا: 5 نقاط.