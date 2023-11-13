نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الأسبانية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره رايو فاليكانو في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره نادي رايو فاليكانو مساء السبت 25 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب مباراة تيريزا ريفيرو المباراة المرتقبة بين نادي برشلونة ضد نظيره رايو فاليكانو في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تذاع أحداث مباراة برشلونة ضد نظيره رايو فاليكانو عبر قناة بي إن سبورتس 1القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني

يحتل نادي برشلونة المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يأتي نادي رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 18 نفطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.