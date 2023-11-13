موعد مباراة مصر وليبيا في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر للشباب لكرة القدم، بقيادة وائل رياض المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، مساء الأربعاء المقبل بتونس، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد المنتخب الوطني الشباب وليبيا في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مصر وليبيا في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة

يستعد لاعبي منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، مساء الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري، بتونس، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر، وسيلتقي نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الحادي عشر من الشهر الجاري، وحتى 22 من الشهر ذاته، وذلك بدولة تونس الشقيقة.

قائمة منتخب الشباب المشاركة في بطولة شمال إفريقيا

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر.

خط الدفاع: معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي.

خط الوسط: مروان محمود، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، محمد السيد، عمر خضر، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد.

خط الهجوم: كريم سعيد، مهند محمد، محمد زعلوك.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة شمال إفريقيا

وتنقل أحداث مباريات بطولة شمال إفريقيا على الهواء مباشرة، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للبطولة داخل مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.