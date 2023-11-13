نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد لمواجهة قوية أمام نظيره نادي ريال مايوركا مساء السبت 25 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.



ما هو توقيت مباراة ريال مايوركا ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني؟



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب سيفيتاس مبتروبوليتانو المباراة المرتقبة بين نادي ريال مايوركا ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.



تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني



تذاع أحداث مباراة ريال مايوركا ضد أتليتكو مدريد عبر قناة بي إن سبورتس 1القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.



موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني



يحتل نادي أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بينما يأتي نادي ريال مايوركا في المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

