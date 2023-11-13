نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الأسبانية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره نادي قادش في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي قادش مساء يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب رامون دي كارنازا المباراة المرتقبة بين نادي ريال مدريد ضد نظيره قادش في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني

تذاع أحداث مباراة ريال مدريد ضد نظيره قادش عبر قناة بي إن سبورتس 1القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بينما يأتي نادي قادش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.