انت الأن تتابع خبر مباراة المغرب والإكوادور في كأس العالم تحت 17 سنة “ملخص محدث” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق بعد قليل مباراة المغرب والإكوادور للناشئين مباشر على قناة beIN SPORTS 6 وذلك في إطار مواجهات مرحلة المجموعات في كأس العالم تحت 17 سنة، حيث حقق المنتخب المغربي الفوز في الجولة الأولى الفوز على بنما بنتيجة (2 – 0) ليتربع على صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط، تابع معنا عبر موقع مولانا الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الإكوادور وكيفية مشاهدة البث المباشر.

موعد مباراة المغرب والإكوادور

ستقام مباراة المغرب والإكوادور اليوم الاثنين الذي يوافق 13 نوفمبر 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت المغرب على ملعب جيلورا بونج تومو في إندونسيا، تأتي المباراة ضمن لقاءات دور المجموعات “الجولة الثانية” من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإكوادور

ستكون هناك عدة خيارات لمشاهدة مباراة المغرب والإكوادور مباشر في كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة، واحدة من هذه القنوات هي قناة beIN المجانية بالإضافة إلى قناة beIN SPORTS HD 6 حيث ستبث المباراة بشكل حصري ومجاني للمشاهدين ويعقب على أحداثها المعلق المميز جودة بدة.

تشكيل منتخب المغرب للناشئين تحت 17 سنة

من المتوقع أن يخوض المنتخب المغربي للناشئيين مباراته الثانية في كأس العالم تحت 17 سنة بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: طه بن رهزيل.

خط الدفاع: إسماعيل بختي، نوفل الحناش، فؤاد زهواني، سيف الدين كلاغمو.

خط الوسط: آدم بوفندر، المهدي أكومي.

الوسط هجومي: عمران نزيه، عبدل حميد معالي، محمد زين العابدين حموني.

خط الهجوم: أنس العلوي.

مشاهدة مباراة المغرب والإكوادور

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب والإكوادور في كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة بعدة خيارات متاحة، حيث يمكنك استخدام تطبيق تود للبث المباشر لمشاهدة المباراة على هاتفك الجوال أو الأجهزة الذكية الأخرى بكل سهولة.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك متابعة المباراة على موقع FIFA+ الرسمي أو قناة beIN SPORTS المجانية على يوتيوب حيث يتم بث المباراة بشكل مجاني ومتاح للجميع.

أيضًا توفر خدمة بين كونكت (beIN CONNECT) خيارًا آخر لمشاهدة المباراة بث مباشر، يمكنك الاشتراك في هذه الخدمة المدفوعة للحصول على وصول فوري وحصري إلى البث المباشر للمباراة ومتابعتها.