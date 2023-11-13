نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، في المباراة القادمة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان فريق تشيلسي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره مانشستر سيتي، بأربعة أهداف لكل منهم في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يواجه فريق تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.