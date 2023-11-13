نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصر.. القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر إقامتها بدولة تونس، بمشاركة منتخب مصر للشباب.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة.

وفي نفس السياق يستعد لاعبي منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، مساء الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري، بتونس، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر، وسيلتقي نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الحادي عشر من الشهر الجاري، وحتى 22 من الشهر ذاته، وذلك بدولة تونس الشقيقة.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة شمال إفريقيا

وتنقل أحداث مباريات بطولة شمال إفريقيا على الهواء مباشرة، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للبطولة داخل مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.