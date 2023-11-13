عاجل.. حقيقة وصول عرض الماني لضم " صخرة الأهلي "

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، عن عدم صحة الأنباء التي ترددت حول وصول عرض من الدوري الألماني يستهدف التعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر.

حقيقة وصول عرض الماني لضم " صخرة الأهلي "

وأكد المصدر للفجر الرياضي: "ما تردد حول تلقي عبد المنعم لعرض من البوندسليغا غير صحيح، ولا توجد أي عروض تتعلق باللاعب حاليًا".

وفي سياق متصل، يعبر عبد المنعم عن رغبته في تجربة الاحتراف في الخارج، فيما يسعى النادي الأهلي إلى تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في عام 2025، نظرًا لأهميته كأحد الركائز الأساسية للفريق.

كانت تقارير إعلامية قد تداولت مؤخرًا أخبارًا تفيد بتلقي محمد عبد المنعم عرضًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يلعب له أيضًا اللاعب الدولي المصري عمر مرموش.

يُعد عبد المنعم أحد أبرز لاعبي الأهلي والمنتخب المصري، حيث سجل هدف التعادل في مباراة الفريق مع الوداد المغربي (1-1) في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، مما أدى إلى تتويج الأهلي بلقب البطولة القارية.