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أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن تشكيل مصر المتوقع الذي سيعتمد عليه وائل رياض المدير الفني للمنتخب، في مواجهة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لأحفاد الفراعنة في مواجهة ليبيا ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا المقرر لها بتونس.

موعد مباراة مصر وليبيا في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة

يستعد لاعبي منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، مساء الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري، بتونس، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة

عبد المنعم تامر في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد عابدين ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحسن أبو المعاطي.

خط الوسط: محمد السيد وأحمد خالد كباكا ومروان محمد.

الهجوم: عمر خضر ومحمد عبد الله وكريم سعيد.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر، وسيلتقي نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الحادي عشر من الشهر الجاري، وحتى 22 من الشهر ذاته، وذلك بدولة تونس الشقيقة.