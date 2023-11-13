نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. قائمة تشيلي لمواجهة باراجواي والإكوادور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدرب منتخب تشيلي، إدواردو بيريزو، قائمة تضم 26 لاعبًا، بعضهم خاض دورة الألعاب الأمريكية سانتياجو 2023، استعدادًا لمواجهتي كل من باراجواي والإكوادور في الجولة الخامسة من تصفيات مونديال 2026.

استدعى المدرب الأرجنتيني تسعة لاعبين من منتخب الناشئين تحت 23 عامًا، الذين شاركوا في البطولة القارية والتي وصلوا فيها للميدالية الفضية بعد الخسارة في النهائي أمام البرازيل، رغم استدعاء بعضهم من قبل.

وظهر في القائمة الحارس برايان كورتيس الذي شارك كأساسي مع "لاروخا" في هذه التصفيات، وأيضًا خاض الألعاب الأمريكية بفضل السماح باستدعاء ثلاثة لاعبين فوق السن.



كما يبرز ضمن هذه المجموعة ألفريد كاناليس الذي يرتدي قميص ماغلانيس التشيلي، وسيزار بيريز لاعب أونيون لاكاليرا، وداميان وفيسنتي بيزارو ناشئي كولو كولو.

وتبدأ تشيلي اليوم الإثنين معسكرًا تدريبيًا باللاعبين المحليين، انتظارًا لوصول زملائهم الدوليين قبل مباراة باراغواي الخميس المقبل بملعب مونومنتال، قبل أن يسافر الفريق إلى كيتو لمواجهة الإكوادور في الجولة السادسة التي تقام 21 من الشهر الجاري.

قائمة منتخب تشيلي:

- حراسة المرمى: جابرييل آرياس، برايان كورتيس، فرناندو دي بول. الدفاع: ماتياس كاتالان، باولو دياز، ماتياس فرنانديز، توماس جالداميس، فيليبي لويولا، جييرمو ماريبان، جاري ميديل، جابرييل سوازو، ماتياس زالديفيا. الوسط: ألفريد كاناليس، رودريجو إتشبريا، فيليبي مينديز، مارسلينو نونييز، سيزار بيريز، فيسنتي بيزارو، إريك بولجار. الهجوم: ألكسندر أرافينا، بين بريرتون دياز، فيكتور دافيلا، ماكسميليانو جيريرو، داريو أوسوريو، داميان بيزارو، أليكسيس سانشيز.