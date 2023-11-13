عاجل.. بيريز يحسم موقفه من ضم القاطرة البشرية

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أحمد جودة - القاهرة - رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يواجه تحديات في اتخاذ قرار حاسم حول الهجوم الذي سيقوم النادي بتدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بيريز يحسم موقفه من ضم القاطرة البشرية

ترددت الأنباء حول اهتمام ريال مدريد بضم النجمين كيليان مبابي من باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند من مانشستر سيتي في الموسم القادم.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يظهر بيريز تردده في دفع الشرط الجزائي الضخم لضم هالاند في الصيف المقبل، نظرًا للتكلفة الباهظة التي ستكون عبئًا على خزائن النادي.

ويُشار إلى أن الشرط الجزائي لهالاند مع مانشستر سيتي يبلغ 200 مليون يورو، ويصبح نافذًا في صيف عام 2024.

وتشير التقارير إلى أن بيريز يفكر في إبرام صفقة مع هالاند في حال كان هناك استعداد للتفاوض على سعر أقل من الشرط الجزائي، أو إذا كان المهاجم النرويجي يبدي رغبة في الرحيل عن مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يسعى ريال مدريد إلى التفاوض مع وكلاء هالاند، خاصةً وأن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي يعتقدون بأهمية التوقيع مع إيرلينج هالاند بدلًا من كيليان مبابي.

يشير التقرير أيضًا إلى أن هالاند يحلم بارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل، ومع ذلك، يشعر حاليًا بالسعادة الكبيرة في تجربته مع مانشستر سيتي، ولا يفكر في مغادرة النادي في هذه المرحلة.

وكان المدرب بيب جوارديولا قد صرح مؤخرًا بأنه لا يخشى بيع لاعبي فريقه إلى المنافسين.