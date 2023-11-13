نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي على أعتاب تجديد عقد أكرم توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم المقبل، حيث استقر مسؤولو الأهلي على تجديد تعاقد اللاعب، لحاجه الفريق لخدماته خلال السنوات القادمة.

الأهلي على أعتاب تجديد عقد أكرم توفيق

ومن المنتظر أن يتم تمديد تعاقد أكرم توفيق في فترة التوقف الدولي المقبلة، ورفعه للفئة الأولى تقديرا لإمكانياته الفنية.

ويعد أكرم أحد أهم العناصر داخل تشكيلة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، حيث يجيد اللعب في مركزي خط الوسط والظهير الأيمن.

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

