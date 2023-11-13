نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فعل ما فشل به الجميع".. إنريكي يلقن كيليان مبابي درسًا قاسيًا فهل اقترب الرحيل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهدت مواجهة فريق باريس سان جيرمان، ونظيره ريمس في الدوري الفرنسي 2023\2024، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من البطولة، والتي انتهت بفوز العملاق الباريسي، بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت الأهداف الثلاثة توقيع النجم المتألق كيليان مبابي، ليبصم على صدارة هدافي الدوري الفرنسي.

- تفاصيل توبيخ انريكي لمبابي

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن انريكي قام بعمل لم يستطيع أي شخص من ناظريه الذين تولوا تدريب سان جيرمان فعله، بعد توبيخه لمبابي علنا أمام ريمس.

وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن جاء سبب ذلك بسبب رفض اللاعب في المشاركة بالواجبات الدفاعية، عند فقدت فريقه الكرة، وهو ما يصر المدرب منذ قدومه على اخضاع مبابي له.

وأضحت أن رغم صارمة انريكي معه، إلا أن مبابي ظهر متقبلا انتقادات مدربه، واعتبرها بناءة وإيجابية، وفي نفس الوقت يقدر صراحة لويس إنريكي، واهتمامه البالغ بتطوير كل اللاعبين.

