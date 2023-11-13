نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تطورات حالة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي في المستشفى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي في ظل احتجازه في المستشفى.

ولايزال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، متواجد في العناية المركزة، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها الفترة الماضية بمقر النادي بالجزيرة.

حالة العامري فاروق

وقال شوبير، خلال برنامجه الاذاعي، إن العمليات الجراحية توقفت، وكان هناك تراجعا في حالة العامري فاروق، حتى عصر أمس الأحد، إلا أن هناك تحسن نسبي طرأ على الحالة في المساء.

وأضاف شوبير أنه مع التحسن النسبي كان هناك تفكير من الأطباء بإزالة أجهزة التنفس الصناعي، إلا أنه جرى الاستقرار عىلى استمرارها، لحين التأكد من التحسن الكامل لحالة العامري فاروق.