نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رقم فلكي".. النصر السعودي ينصب شباكه للتعاقد مع حاوي البريميرليج في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تواصل إدارة نادي النصر السعودي في الفترة الحالية، البحث عن بعض الصفقات العالمية الممكنة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتدعيم صفوف العالمي هذا الموسم.

ورصد مسؤولو الفريق السعودي، بعض الأهداف التي دخلت في مفاوضات جادة لضمهم هذا الموسم، وعلى رأسهم البلجيكي كيفين دي بروين.

- دي بروين يقترب من النصر

وأوضحت الصحف الإنجليزية، أن مسؤولو النصر يخططون لتقديم عرض للنجم البلجيكي، براتب أكثر مما يتقاضاه داخل السيتي بنحو 3 أضعاف، حيث سيكون العقد بقيمة 70 مليون يورو.

ويعتبر دي بروين، رومانة ميزان السيتيزنز في المواسم الأخيرة، لذا قد فرض المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حظرا على رحيله في الانتقالات الصيفية الماضية رغم اغراءات الدوري السعودي.