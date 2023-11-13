نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برونو فيرنانديز على أعتاب الدوري السعودي مقابل 100 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا حديث يعلو فوق صوت الصفقات العالمية التي مازالت إدارة الدوري السعودي تخطط لها، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، ضمن خطوة استقطاب نجوم أوروبا إلى المملكة العربية السعودية.

وكان المسؤولون داخل السعودية قد أحدثوا طفرة غير مسبوقة في الدوريات العربية، بعد إتمام التعاقد مع العديد من النجوم أبرزهم، كريستيانو رونالدو ونيمار وماني ورياض محرز وبنزيما وكانتي ونيفيز وفيرمينيو وسافيتش وكوليبالي وهندرسون، بجانب فيرمينو وماكسيمن وفرانك كيسيه، وجوتا وجابري فيجا وبروزوفيتش وياسين بونو.

- برونو فيرنانديز يقترب من روشن

وفجرت الصحف الإنجليزية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول رغبة إدارة الدوري السعودي في التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتابعت الصحف الإنجليزية، أن اللاعب قد تلقى بعض الاتصالات مؤخرا، للرحيل إلى أحد أندية دوري روشن هذا الموسم، في عقد تبلغ قيمته 100 مليون يورو.

