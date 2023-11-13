نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري تحت 20 عامًا " 2003 " يفوز على القناة بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 20 عام ” الفئة العمرية "2003"، بقيادة الكابتن حمادة بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 طلبة على ضيفه فريق القناة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب النادي المصري الاجتماعي ببورسعيد وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من البطولة والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من شريف حسن ومحمود عسل ومحمد مختار.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة العشرين.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني يتقدم البديل محمد أحمد صالح بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة عشر قبل أن يرد القناة بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة التاسعة عشر عن طريق لاعبه البديل أيضا مصطفى أيمن، ليضغط المصري بشدة وتضيع من مهاجميه العديد من الفرص ليطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي ويتم اللجوء بركلات الترجيح التي حسمها المصري بالفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة ليفوز المصري بنقطتين في الوقت الذي يكتفي فيه القناة بنقطة واحدة.

مثل المصري في المباراة: محمد محسن لحراسة المرمى، نور فتحي، ابراهيم ناجي، خالد الدياسطي، عبد الله الجبروني لخط الظهر، محمد ايمن بدر، عبد الله أيمن ، أبو الفتح أشرف لخط الوسط، عدنان عثمان، معتز عباس ، محمد فوزي جاد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد أحمد صالح، أحمد فؤاد، عبد الرحمن عصام، محمد المرسي، محمد ايهاب.

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الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. حمادة طلبه مدربًا عامًا ، ك. أحمد يوسف مدربًا مساعدا، ك. ابراهيم صبيح مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للاداء، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الجراحي إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

