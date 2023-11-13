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أحمد جودة - القاهرة - قرر خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق الأحمر عقب تعادله في المباراة الماضية أمام الجونة.

وتعادل الأهلي أول أمس السبت أمام مضيفه الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بيبو يوقع عقوبة على لاعبي الأهلي.. تفاصيل

وحاء قرار بيبو بفرض عقوبة مالية على اللاعبين وفقًا للائحة التي وضعها للفريق الأحمر.

الجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع نظرًا للتوقف الدولي الحالي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ١٣ نقطة متساويًا مع بيراميدز، لكن النادي الأحمر يملك مباراة مؤجلة.

