نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة عودة ثلاثي بلدية المحلة للزمالك في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، حقيقة رحيل ثلاثي الفريق الحالي حسام أشرف وماجد هاني وطارق علاء المعارين من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصطفى الشامي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: لا يوجد بند في إعارة الثلاثي يحق للزمالك بطلب عودتهم أو عودة أحدهما في شهر يناير القادم.

الكشف عن حقيقة عودة ثلاثي بلدية المحلة للزمالك في يناير

وتابع: في حال طلب الزمالك قطع إعارة أحد اللاعبين، فسوف نعود للجهاز الفني للفريق ونعرف إمكانية التفريط في اللاعب المطلوب.

وأضاف: سنعمل على تحقيق مصلحة النادي في جميع القرارات التي سنتخذها.

