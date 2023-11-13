نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالة لم تتحسن و5 عمليات.. مصدر بالأهلي يكشف آخر تطورات حالة العامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن آخر التطورات الصحية لدى العامري فاروق نائب رئيس النادي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة واغماء خلال الأيام الماضية.

آخر تطورات حالة العامري فاروق

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن الحالة لم تشهد تحسنًا حتى اللحظة الحالية، ويتم متابعته بشكل مستمر من جانب الأطباء، حيث يستمر وجوده في غرفة العناية المركزة.

وتعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر الثلاثاء الماضى، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه.

وكان العامري فاروق، خضع إلى خمسة عمليات جراحية في الأيام الماضية، قبل أن يُصاب بالتهاب رئوي، بعدما فوجئ الفريق الطبي المُعالج بوجود تجمع دموي فى المخ خلال الساعات الماضية ليضطر الأطباء لإدخال نائب رئيس النادي، لغرفة العمليات مرة أخرى.