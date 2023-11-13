نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "أكتسبوا إحترام الجميع".. لاعبو أسوان يلفتون النظر لدوري المحترفين بسبب القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "أكتسبوا إحترام الجميع".. لاعبو أسوان يلفتون النظر لدوري المحترفين بسبب القضية الفلسطينية

عاجل - "أكتسبوا إحترام الجميع".. لاعبو أسوان يلفتون النظر لدوري المحترفين بسبب القضية الفلسطينية، شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ضد فريق مكادي في دوري المحترفين، لافته طيبة من لاعبي الفريق الجنوبي.

أقرأ أيضًا.. تشكيل غزل المحلة لمواجهة بترول أسيوط

اكتسب من خلالها لاعبي نادي أسوان إحترام الجميع ولفت الإنتباه لمباراة فريقهم، ضد ميكادي في شد النظر لدوري المحترفين بشكل فعال أكثر، وذلك بسبب القضية الفلسطينية.

عاجل - "أكتسبوا إحترام الجميع".. لاعبو أسوان يلفتون النظر لدوري المحترفين بسبب القضية الفلسطينية

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي هذا السياق يكشف دوت الخليج الرياضي ماذا فعل لاعبي أسوان في مباراته التي تقام اليوم.

عاجل - "أكتسبوا إحترام الجميع".. لاعبو أسوان يلفتون النظر لدوري المحترفين بسبب القضية الفلسطينية

لاعبو أسوان يدعمون القضية الفلسطينية بهذه الطريقة

وشهد لقاء أسوان ضد فريق مكادي اليوم الإثنين، لافته رائعة من لاعبي الفريق الأول، بعدما رفع جميع لاعبي تشكيل فريق زهرة الجنوب علم فلسطين قبل انطلاق صافرة المباراة والدخول في سير أحداث الشوط الأول من اللقاء، وذلك خلال تصوير التشكيل قبل بداية المباراة.

مباراة فريق أسوان ومكادي في دوري المحترفين

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان نظيره فريق مكادي عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري المحترفين "دوري القسم الثاني أ" 2023-2024، وتقام المباراة حاليًا عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحتضن ملعب ستاد أسوان معقل زهرة الجنوب المباراة بين الفريقين، حيث انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتقدم أسوان بهدفين مقابل هدف على فريق مكادي في الشوط الأول من عمر المباراة، ضمن منافسات دوري المحترفين المصري في القسم الثاني.

تشكيل أسوان ضد مكادي في دوري المحترفين

وكشف الكابتن هشام زكريا المدير الفني لفريق أسوان، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة مكادي في دوري المحترفين المصري، وجاء التشكيل كالتالي:-

أحمد بلية، علي فتحي، إسلام جمال، حسام عرفات، محمد مرسي، مسعد عوض، بلال جمال، صابر الشيمي، أحمد أيمن، كريم مصطفى، محمود لوكس، عمر سعودي.

عاجل - "أكتسبوا إحترام الجميع".. لاعبو أسوان يلفتون النظر لدوري المحترفين بسبب القضية الفلسطينية

تشكيل مكادي ضد أسوان في دوري المحترفين

فيما أعلن الكابتن عثمان أحمد عثمان المدير الفني لفريق مكادي عن التشكيل الرسمي للاعبين، لمواجهة أسوان في دوري المحترفين المصري، وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:-

محمد مصطفى، أحمد سعيد، إسلام رشدي، عمر عماد، عبدالواحد عبدالعزيز، ناصر خالد، محمد مصطفى، محمود السيد، عمرو بركات، مؤمن عاطف، محمد مبارك.

طاقم تحكيم مباراة أسوان ضد مكادي في دوري المحترفين

ويتولي طاقم التحكيم المصري إدارة مباراة أسوان ضد مكادي في دوري المحترفين، كالتالي:-

حكم ساحة: علاء صبري.

حكم مساعد أول: أحمد زغلول.

حكم مساعد ثاني: محمد صلاح مهران.

حكم رابع: إبراهيم رمضان.

ترتيب أسوان ومكادي في دوري المحترفين

جدير بالذكر أن يحتل مكادي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين المصري برصيد 9 نقاط، فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.