نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز منتخب الشباب يتابع مباراة ليبيا والمغرب بملعب الكرم في افتتاح بطولة شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على حضور مباراة ليبيا والمغرب في الجولة الأولي ببطولة شمال إفريقيا الودية المقامة حاليا بملعب الكرم.

جهاز منتخب الشباب يتابع مباراة ليبيا والمغرب بملعب الكرم في افتتاح بطولة شمال إفريقيا

وتواجد وائل رياض المدير الفني، وعلاء عبده المدرب العام، ورامي عادل المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، وكريم فهمي محلل الأداء في ملعب الكرم لمتابعة الفريقين عن قرب خاصة وأن المنتخب سيواجه ليبيا الأربعاء المقبل بنفس الملعب.

وانطلقت اليوم بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 التي تقام في تونس.

