نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة لنادي الزمالك قبل مواجهة أبوسليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعزز من قوة صفوفه، استعاد فريق الزمالك جهود الظهير الأيسر محمد عبدالشافي، حيث شارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين.

شارك عبدالشافي في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. اكتفى عبدالشافي بالمشاركة في الجزء البدني من التمرين قبل أن يكمل التدريبات في صالة الجيمانيزيوم كجزء من برنامجه التأهيلي.

يعتبر عبدالشافي أحد العناصر الهامة وذوي الخبرة في صفوف الزمالك، وعودته تشكل إضافة قوية لخط الدفاع قبل مواجهة أبو سليم في كأس الكونفدرالية.

يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في 26 نوفمبر باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية. يتواجد الزمالك في المجموعة الثانية إلى جانب أبو سليم الليبي وأكاديمية سوار الغيني وساجرادا الأنجولي.



