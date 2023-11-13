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أحمد جودة - القاهرة - يعتزم مسؤولو النادي الأهلي إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستهدفون التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن لفريق فيوتشر.

مؤشر جديد يقرب الأهلي من حلم كولر

ووفقًا لتقارير صحفية، يسعى الأهلي لضم عبد الواحد من فيوتشر، على أن يكون التبادل مقابل التنازل عن لاعب أو لاعبين من صفوفه عبر عمليات الإعارة خلال شهر يناير. يأتي ذلك في ظل انتهاء عقد اللاعب مع فيوتشر في نهاية الموسم الحالي، مما يتيح له التوقيع مع أي فريق اعتبارًا من العام المقبل.

وتشير التقارير إلى أن فيوتشر يهدف إلى التعاقد مع عدة لاعبين من الأهلي، مثل محمد الضاوي كريستو، وصلاح محسن، ومعتز محمد، ومحمد زعلوك، في حال تمت الصفقة التبادلية في يناير. يأتي هذا بعد تعادل النادي الأهلي في المباراة الأخيرة مع الجونة بنتيجة 1-1 في الدوري المصري.